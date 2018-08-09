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KPSS sonuçları açıklanıyor ÖABT alan sınavı sonuç sorgulama

KPSS sonuçları açıklanıyor ÖABT alan sınavı sonuç sorgulama

KPSS sınav sonuçları açıklanıyor binlerce memur adayı için kritik süreç başladı. 22 Temmuz'da yapılan KPSS ÖABT ve alan sınavının ardından şimdi ÖSYM tarafından KPSS sonuçları açıklanacak. Peki, kamu adaylarının merakla sorguladığı KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı net tarih bilgisi

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 21:00 - Güncelleme: 09-08-2018 21:00

KPSS sonuçları açıklanıyor 2018 KPSS ÖABT ve alan sınavı sonuçları açıklama net tarihi ÖSYM bildirdi.  Yüz binlerce kişinin kamu dairelerinde çalışabilmek için hazırlanıp girdiği KPSS sınavı, lisans, alan ve öğretmenlik alanında sonuç bekleyenlerin sorguladığı konu oldu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Kamuya personel alımının ön koşulları arasında yer alan KPSS genel kültür ve genel yetenek testi, bu yıl 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Eğitim bilimleri testinin de aynı günün öğle saatlerinde gerçekleştirildiği sınavın sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.

DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA: Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

ÖĞRETMENLİK SORULARI YAYIMLANDI: KPSS kapsamında temmuz ayında düzenlenen genel kültür-genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan sınavlarının ardından 5 Ağustos'ta öğretmenlik alan bilgisi oturumu yapıldı. Öğretmen adaylarını ilgilendiren sınavın soruları ve cevapları ise bugün yayımlandı.

ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda;

"5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2018-ÖABT) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN: Lisans mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak.

Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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