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KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM giriş KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçları

KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM giriş KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçları

KPSS tercih sonuçları son dakika ÖSYM resmi sayfasında açıklandı. KPSS 2018/1 tercih sonuçları sorgulama sayfası sonuc.osym.gov.tr sayfasında aynı anda haberimizde. KPSS sonuçları TC numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. İşte KPSS 2018/1 tercih sonuçları.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 15:14 - Güncelleme: 13-07-2018 15:14

KPSS tercih sonuçları açıklandı. Binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS 2018/1 tercih sonuçları bugün saat 15.00'te ÖSYM tarafından erişime açıldı. KPSS 2018/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. KPSS 2018/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden TC numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. 

"Başvuru yapanlardan, ortaöğretim alanında 80, önlisans alanında 609 ve lisans alanında 782 olmak üzere, toplam bin 471 aday yerleşti."

KPSS 2018/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI: ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuru da: "KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.

KAÇ ADAY YERLEŞTİ: Öte yandan edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek için 115 bin 863 aday başvuru yaptı. Başvuru yapanlardan, ortaöğretim alanında 80, önlisans alanında 609 ve lisans alanında 782 olmak üzere, toplam bin 471 aday yerleşti.

KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA: ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum
veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3 Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu
tercih iptal edilecektir.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Temmuz 2018 15:31 Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, hakimin tavırları nedeniyle verilecek kararların önceden belli olduğunu savundu ve “Bu hukuksuzluğu ve yargılamayı tanımıyoruz” diyerek cübbesini çıkarıp, duruşma salonunu terk etti......

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