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KPSS sınavı kaç saat sürecek 2018 KPSS sınav süresi

KPSS sınavı kaç saat sürecek 2018 KPSS sınav süresi

KPSS sınavı için artık son günler 2018 KPSS lisans sınavı bu haftasonu 22 Temmuz pazar günü yapılacak. Sadece lise ve ortaöğretim mezunu memur adaylarının gireceği KPSS lisans sınavı saat 14.45'te başlayacak. 15 dakika kuralının olduğu sınavda kapılar 14.30'da kapanacak. KPSS sınav giriş yeri bilgisi https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 15:20 - Güncelleme: 19-07-2018 15:20

KPSS 2018 sınavı için artık son 3 gün. Lise ve ortaöğretim mezunu adayların gireceği 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 22 temmuz pazar günü bir oturumla yapılacak. Peki KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, KPSS sınavında kaç soru sorulacak ve KPSS lisans baraj puanı kaç olacak? Sınava günler kala ÖSYM adayları sınav giriş belgesi alma konusunda uyardı. KPSS sınav giriş belgesi  https://ais.osym.gov.tr adresinden alınacak. Detaylar haberimizde. 

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK: ÖSYM'nin duyurusunda adayların 2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı. KPSS Lisans Eğitim bilimleri sınavı 14.45'te başlayacak.

KPSS 2018 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI: Lisans mezunu memur adayları KPSS 2018 lisans sınavı için geri sayıma başladı. Lisans mezunu memur adaylarının gireceği KPSS 2018 Lisans sınavı 22 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi - ÖSYM 18 Temmuz Pazar günü KPSS 2018 lisans yerlerini resmi internet sitesinden açıkladı.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK: ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri www.osym.gov.tr adresi üzerinde öğrenilebiliniyor. KPSS sınav giriş belgesi için tıklayın

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

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