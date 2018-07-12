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KPSS sınav yerleri açıklama tarihi 2018 ÖSYM önlisans sınav yerleri

KPSS sınav yerleri açıklama tarihi 2018 ÖSYM önlisans sınav yerleri

KPSS lisans sınavı için geri sayım başladı, binlerce memur adayı ÖSYM'nin açıklayacağı KPSS sınav giriş yerleri açıklamasına kilitlendi. KPSS lisans sınavı 21 Temmuz cumartesi günü yapılacak. 130 dakika sürecek KPSS sınavı için sınav giriş yerleri önümüzdeki hafta açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 15:45 - Güncelleme: 12-07-2018 15:00

KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlayacak, KPSS önlisasn başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından ne zaman erişime açılacak araştırmaları arttı. Ön lisans mezunu olup da Devlet kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar başvurularını 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisasn geç başvuru tarihi ise 26 Eylül 2018. KPSS önlisans sınav sonuçları ise 29 Kasım'da açıklanacak. 

2018 KPSS NE ZAMAN: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018’de yapılacak sonuçlar Haziran 2018’de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.

* 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

* 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

* 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK: Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

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