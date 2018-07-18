KPSS sınav yeri sorgusu ÖSYM erişime açtı-2018 KPSS sınavı ne zaman?

KPSS 2018 lisans sınavı sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. Memur adayları sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri sayfasından TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle öğrenebilecekler....

KPSS 2018 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI: Lisans mezunu memur adayları KPSS 2018 lisans sınavı için geri sayıma başladı. Lisans mezunu memur adaylarının gireceği KPSS 2018 Lisans sınavı 22 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi - ÖSYM 18 Temmuz Pazar günü KPSS 2018 lisans yerlerini resmi internet sitesinden açıkladı.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK: ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri www.osym.gov.tr adresi üzerinde öğrenilebiliniyor. KPSS sınav giriş belgesi için tıklayın





22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.