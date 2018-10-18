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KPSS sınav sonuçları 7 Ekim ortaöğretim sonuc ekranı

KPSS sınav sonuçları 7 Ekim ortaöğretim sonuc ekranı

ÖSYM'nin yaptığı ve lise yani ortaöğretim mezunu vatandaşların girdiği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu gündemde. 7 Ekim'de yapılan KPSS ortaöğretim sonuçları 8 Kasım Perşembe günü ÖSYM AİS girişi üzerinden açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 12:00 - Güncelleme: 18-10-2018 12:00

Memur olma hayalı kuran ve bu nedenle KPSS ortaöğretim sınavına giren binlerce aday için KPSS sonuç açıklama zamanı geldi. Ortaöğretim mezunu vatandaşların yoğun şekilde ilgi gösterdiği, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim oturumu yapıldı. Sınavdan kaç puan alacaklarını merak kişiler, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. İşte, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM'nin yaptığı ve lise yani ortaöğretim mezunu vatandaşların girdiği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu gündemde. 7 Ekim'de yapılan KPSS ortaöğretim sonuçları 8 Kasım Perşembe günü ÖSYM AİS girişi üzerinden açıklanacak.

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI: ÖSYM'nin yaptığı ve lise yani ortaöğretim mezunu vatandaşların girdiği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu gündemde. 7 Ekim'de yapılan KPSS ortaöğretim sonuçları 8 Kasım Perşembe günü ÖSYM AİS girişi üzerinden açıklanacak.

SINAVIN GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR: Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Memur olma hayalı kuran ve bu nedenle KPSS ortaöğretim sınavına giren binlerce aday için KPSS sonuç açıklama zamanı geldi. Ortaöğretim mezunu vatandaşların yoğun şekilde ilgi gösterdiği, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim oturumu yapıldı. Sınavdan kaç puan alacaklarını merak kişiler, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. İşte, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM'nin yaptığı ve lise yani ortaöğretim mezunu vatandaşların girdiği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu gündemde. 7 Ekim'de yapılan KPSS ortaöğretim sonuçları 8 Kasım Perşembe günü ÖSYM AİS girişi üzerinden açıklanacak.

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI: ÖSYM'nin yaptığı ve lise yani ortaöğretim mezunu vatandaşların girdiği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu gündemde. 7 Ekim'de yapılan KPSS ortaöğretim sonuçları 8 Kasım Perşembe günü ÖSYM AİS girişi üzerinden açıklanacak.

SINAVIN GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR: Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

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