KPSS puan hesaplama robotu kaç net kaç puan yapar hesaplama

KPSS 2018 puan hesaplama robotu ve detaylı KPSS puan hesaplama modülü sayfamızda. 22 Temmuz'da binlerce memur adayı hayaline kavuşmak ve geleceğini garantiye almak için 2018 KPSS sınavına girdi. KPSS sonuçlarının açıklanmasına daha günler var fakat memur adayları şimdiden KPSS puan hesaplama araştırmaları yapmaya başladı bile. Peki KPSS puan hesaplama nasıl olur, KPSS'de kaç soru kaç puan getirir. Standart sapma puanı nedir?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden yayımlanan akademik takvime göre, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans sınav sonuçlarına ulaş isteyen memur adayları; yukarıdaki link üzerinden kendi TC. kimlik numaraları ve şifrelerini yazmaları halinde sonuç sistemine giriş işlemini başarıyla gerçekleştirecektir.

2018 KPSS LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR: Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacakları KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’nda kazandıkları puan ve elde ettikleri başarı sıralamasını genel olarak netler ve standart sapmalar belirleyici olmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda yalnızca yapılan net sayısının önemli olamadığı puan hesaplamasında, standart sapma son derece önem teşkil etmektedir.

Öte yandan KPSS Lisans Puanının nasıl hesaplandığını kısa bir şekilde formüle edecek olursak;

0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan ekleyerek hesaplanmaktadır. Puan hesaplamasında en önemli koşul olan, ‘’standart sapma’’yı da kesinlikle ihmal etmemek gerekmektedir. Çünkü kabaca yapılan puan hesaplaması ile ÖSYM'nin açıkladığı KPSS puanı arasında +-5 puan oynayabilmektedir.

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET->70 PUAN

62 NET->75 PUAN

72 NET->80 PUAN

84 NET->85 PUAN

91 NET->90 PUAN