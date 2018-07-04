KPSS ortaöğretim 2018 sınavı ne zaman ÖSYM sınav takvimi

KPSS lisans başvuru işlemleri 3 temmuzda ais.osym.gov.tr adresinde başladı. Memur olmak için 22 Temmuz KPSS lisans sınavında ter dökecek adaylar KPSS başvurularını 19 Temmuz'a kadar yapacak. KPSS lisans başvuru ücreti ise 60 lira. İki senede bir yapılan KPSS lisans sınavında açık uçlu sorular da yer alacak. KPSS lisasn kılavuzu bugün yayınlanacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavına girmek ve memur olmak üzere çalışmalara başlayan adaylar sınav ve başvuru tarihini merak ediyor. Lise mezunlarının katıldığı ve aldıkları puanlar ile açıktan ve merkezi atamalara katılan adaylar memur olamak üzere ilk adımı atmış oluyorlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımlarında istediği ilk şart olan lise KPSS sınavı iki yılda bir genellikle Sonbahar aylarında yapılıyor. Peki, 2018 Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Lise KPSS başvuruları hangi tarihler arasında? İşte, Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-KPSS Ortaöğretim hakkında tüm merak edilenler...

2018 LİSE KPSS NE ZAMAN YAPILACAK: Lise ve ön lisans mezunlarının katıldığı KPSS olan Ortaöğretim, B grubu KPSS sınavı tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlendi. 2018 Lise KPSS sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.

2018 Lise KPSS sınavı için başvurular 03-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınırken; 9 Ağustos 2018 günü geç başvurular alınacak.

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.