KPSS önlisans sınav yerleri sorgulama TC ile bilgi alma ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018'de gerçekleştirilecek. KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Devlet dairelerinde görev almak isteyen önlisans mezunları araştırıyor. ava kısa bir süre kalması nedeniyle sınav yerleri bilgisi merak ediliyor. Peki, KPSS 2018 sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

28 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS önlisans sınavı, 4 Kasım'da yapılacak. Peki, KPSS önlisans sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, son durum

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sınav giriş belgelerinin tarihiyle ilgili ise bir açıklama yapmış değil. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin 26 Ekim’de erişime açılması bekleniyor.

DHBT NE ZAMAN: Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. ÖSYM, her yılın ilk ayların tüm bu yılın takvimini açıklıyor. 2018 takvimine göre, bu yılki son sınav din hizmetleri sınıfında görev alacak memur adayları ilgilendiren Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT). 9-17 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan DHBT 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.