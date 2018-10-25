KPSS önlisans sınav yerleri sorgulama ÖSYM açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS önlisans 4 Kasım 2018'de gerçekleştirilecek. KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? Devlet dairelerinde görev almak isteyen önlisans mezunları araştırıyor. ava kısa bir süre kalması nedeniyle sınav yerleri bilgisi merak ediliyor. Peki, KPSS 2018 sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

28 Ağustos-12 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS önlisans sınavı, 4 Kasım'da yapılacak. Peki, KPSS önlisans sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, son durum

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleşmek isteyen ön lisans mezunları, ÖSYM’den yapılacak olan KPSS sınav giriş belgesi duyurusuna kilitlendi. Aylar öncesinden paylaşılan sınav takvimine göre, KPSS Ön Lisans sınavı kasım ayının ilk pazar günü, yani 4 Kasım’da gerçekleştirilecek. Sınava sayılı gün kalmasıyla nedeniyle KPSS sınav giriş belgesinin her an erişime açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesinin 26 Ekim’de yayımlanması bekleniyor. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabildikleri “Aday İşlemleri Sayfası” üzerinden sınav giriş belgesini görüntüleyip çıktı alabilecekler.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak.

A VE B GRUBU KADROLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.