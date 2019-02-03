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KPSS ne zaman 2019 geri sayım başladı hangi ayda?

KPSS ne zaman 2019 geri sayım başladı hangi ayda?

2019 yılının girmesi ile birlikte özellikle memurluk hayali kuran vatandaşlar KPSS sınavı ne zaman olacak sorusunun yanıtını arıyor. 2019 yılında KPSS sınavı Genel Yetenek - Genel Kültür 2019 sınavı başvurusu 3 Mayıs'ta başlayacak. Geç Başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 olacak. KPSS sınavı ise 14 Temmuz 2019'da olacak.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 13:40 - Güncelleme: 03-02-2019 13:00

2019 yılında memurluk hayali kuran binlerce kişinin gündeminde KPSS sınavı ne zaman yapılacak sorusu var. ÖSYM tarafından yapılan KPSS memurluk sınavı başvuruları 3 Mayıs'ta başlayacak 15 Mayıs'ta sona erecek. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs'ta başlayacak. 2019 yılında KPSS sınavı ise 14 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzunun ise başvuru tarihi olan 3 Mayıs 2019 tarihinde resmi web sitesinde yayımlayacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavının 2019 yılında ne zaman yapılacağını sınav takvimi içerisinde açıkladı. 2019 yılında KPSS ortaöğretim, önlisans sınavları gerçekleşmeyecek. Üniversite mezunlarının gireceği sınavlara dair detaylı bilgiler haberimizde...

KPSS BAŞVURU TARİHİ: 2019 KPSS başvuru tarihleri, sınavları, sınav sonuçları açıklanma tarihi
Genel Yetenek - Genel Kültür 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019.

Alan Bilgisi 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) - 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı: Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 - 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

2019 KPSS sınav sonuçları: Tüm sınavlara dair sonuçlar tek bir günde açıklanacak. ÖSYM sınav sonuç tarihini açıkladı: 29 Ağustos 2018.

KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS lisans kılavuzunu başvuru tarihi olan 3 Mayıs 2019 tarihinde resmi web sitesinde yayımlayacak. Kılavuz içerisinde, KPSS başvuru ücreti ve sınava dair başvuruların nasıl yapılacağına dair bilgiler yer alacak.

KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
2018/2 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra lise, iki yıllık ve dört yıllık mezunlar ÖSYM tarafından tercih başvurularının başlamasını bekliyor. ÖSYM, tercih üzerinden resmi açıklama yapmadı. Başvurular başladığında, başvurulara dair bilgiler haber içeriğinde yer alacak.

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