KPSS nasıldı 2018 KPSS yorumları-sorular nasıldı?

KPSS sınavı nasıldı, 2018 KPSS lisans sınavı 1. oturumu sona erdi. Öğleden sonra ikinci KPSS oturumuna girecek adaylar sınav öncesi özellikle forumlarda ve sosyal medyada KPSS yorumlarına göz atıyor. KPSS soru cevapları hakkında yapılan yorum ve eleştirileri irdeliyor. Peki KPSS sınavı nasıldı, sınav zor muydu? 130 dakikası olan memur adayları 60 sözel, 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru çözdü.

Genel yetenek ve genel kültür olmak üzere 2 farklı bölümden KPSS'ye giren adaylar her bir bölüm için 60 soru cevapladı. KPSS lisasn soru cevaplarının 3 iş günü içinde osym.gov.tr adresinde erişime açılması bekleniyor. Fakat KPSS sonuçları öncesi memur adayları kendi sınav performansını internethaber'de değerlendiriyor. Siz de KPSS sınav yorumlarını biz yazın, anında paylaşalım...

İLK OTURUM BÖYLE BAŞLADI: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı.. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi.

Bugün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı'na ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKENLER: Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.