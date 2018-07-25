KPSS cevapları 2018 kitapçık türüne KPSS soru cevapları ÖSYM erişimi

22 Temmuz'da yapılan KPSS sınavı soru cevapları erişime açıldı. KPSS lisans oturumlarına giren ve 120 soru cevaplayan memur adayları KPSS sonuçları açıklanmadan önce kendi puan hesaplaması yapmak için KPSS soru cevaplarını araştırıyor. ÖSYM KPSS soru cevaplarını bugün saat 17.00'de adayların erişimin açtı. KPSS soru cevaplarına ais.osym.gov.tr adresinden YU no ve TC numarası ile sorgulanacak. KPSS soru cevapları A,B,C,D, kitapçık türüne göre cevaplar haberimizde. KPSS sonuçları 31 Ağustos cuma günü açıklanacak.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, 22 Temmuz'da uygulanan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı belirtilerek, "Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir" denildi.

KPSS SORU CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarına http://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Duyuruda, yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı vurgulanarak, Genel Yetenek alanında 42. ve 59. soruların yardımcılı görme engelli adaylara sorulmadığı ifade edildi. Duyuruda, soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğuna, telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğuna, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağına, dağıtılamayacağına ve yayınlanamayacağına da dikkat çekildi.