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KPSS-2018/3 Sağlık Bakanlığı atama yapılacak bölümler tam liste

KPSS-2018/3 Sağlık Bakanlığı atama yapılacak bölümler tam liste

KPSS-2018/3 Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 lisans mezunu kadro dağılımı tam liste haberimizde. Sağlık Bakanlığı lisans ve önlisasn mezunu olmak üzere 9 bin yeni personel alacağını duyurmuştu. KPSS 2018/1 ile alınacak sağlım mmeurlarının tam kadro dağılımı ve atama kontenjanbilgisi tam listesi haberimizde. Sağlık personeli hangi bölümlere alınacak?

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 16:00 - Güncelleme: 30-03-2018 16:00

KPSS-2018/3 Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 yeni haberler ve 2018 Sağlık bakanlığı kadsro dağılımı ve kontenjan bilgileri haberimizde. 2018 yılında Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/1 ile tam 9 bin sağlık çalışanı alacak. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına lisans mezunu 6 bin 845, önlisans mezunu 829 ve lise mezunu 1326 olmak üzere toplam 9 bin personel alınacak.

KONTENJAN DAĞILIMI: KPSS 2018/1 ile 9000 sağlık personeli alımında en fazla kontenjan lisans mezunlarına verildi. Lisans mezunu 5 bin 582 hemşire alımı, 947 ebe alımı, 58 diyetisyen alımı, 54 psikolog alımı, 43 fizyoterapist alımı, 42 sosyal çalışmacı, 40 biyolog alımı, 28 perfüzyonist alımı yapılacak.21 çocuk gelişimcisi alımı, 10 odyolog alımı, 10 sağlık fizikçisi alımı, 5 dil ve konuşma terapisti alımı, 5 iş ve uğraşı terapisti alımı gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KILAVUZU: KPSS 2018/1 ile Sağlık Bakanlığına 9 bin personel alımı başvuruları ÖSYM Başkanlığının kılavuzu yayınlaması ile birlikte başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2018/TAM KONTENJAN LİSTESİ

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