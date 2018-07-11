KPSS 2018 önlisans başvuru kılavuzu-KPSS ne zaman tarihi

KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlayacak, KPSS önlisasn başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından ne zaman erişime açılacak araştırmaları arttı. Ön lisans mezunu olup da Devlet kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar başvurularını 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisasn geç başvuru tarihi ise 26 Eylül 2018. KPSS önlisans sınav sonuçları ise 29 Kasım'da açıklanacak.

2018 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN: 2018 yılı ön lisans için KPSS’ye girecek olan adayların başvurularını 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. Bu tarihler içerisinde başvuru yapamayan adaylar için belirlenen geç başvuru tarihi ise 26 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir. 4 Kasım 2018’de yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR: KPSS’ye başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın ÖSYM başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR: Ön lisans KPSS’ye başvuru yapacak adayların aşağıdaki belgeleri başvuru sırasında yanında bulundurmaları gerekmektedir.

- Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu,

- Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

- Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.