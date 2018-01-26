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KPSS 2018 genel kültür lisans sınavı ne zaman ÖSYM takvim

KPSS 2018 genel kültür lisans sınavı ne zaman ÖSYM takvim

2018 kpss genel kültür lisans sınavı ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS 2018 takvimi başvurular 10 Mayıs tarihinde başlayacak. Temmuz ayında yapılacak olan 2018 kpss sınavı ile ilgili bilgiler internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 12:11 - Güncelleme: 26-01-2018 12:11

Memur olmak isteyen adayların gireceği 2018 kpss sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS 2018 sınavıyla ilgili başvurular 10 Mayıs tarihinde başlayacak.

ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları için başvuru ve sonuç tarihleri belli oldu. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi takvimi yayınladı. 

KPSS 2018 TEMMUZ AYINDA YAPILACAK Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.  Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

KPSS 2018 BAŞVURULARI NE ZAMAN? Temmuz ayında yapılacak olan KPSS 2018 sınavı için başvurular 10 - 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS 7 EKİM'DE

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.
 

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