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Koyun vebası nedir? Keçileri de etkilleyen veba bulaşıcı ve...

Koyun vebası nedir? Keçileri de etkilleyen veba bulaşıcı ve...

BULGARİSTAN'da koyun vebası hortladı. Binlerce hayvanın itlaf edilmesine sebep olan koyun vebası bulaşıcı bir viral hastalık. Keçileri de etkileyen koyun vebası ilk kez 1942'de tespit edildi. Türkiye dahil bir çok ülkede koyun vebası vakaları geçmiş dönemlerde yaşandı.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 11:11 - Güncelleme: 20-07-2018 11:11

Bulgaristan'da hortlayan Koyun-Keçi Vebası korkuttu. Neyin nesidir bu koyun vebası insanlara bulaşır mı, ilacı ya da aşısı var mı? Öncelikle en önemli noktayı belirtelim. Koyun vebası bulaşıcıdır ancak insanlara bulaşmaz. Sığır vebasına benzeyen koyun vebası yüksek ateşle başlayıp, göz-burun akıntılarına sebep oluyor. Koyun vebası bulaşıcı ve genellikle akut seyirli viral bir hastalığıdır. Koyun vebasının kaynağı olan PPR virisüdür.

Koyun vebası PPR virüsü ilk defa 1942 yılında Batı Afrika’da Gargadennec ve Lalanne tarafından bildirilmiştir. Günümüzde hastalık, Ekvator ve Sahara arasında kalan Afrika ülkeleri, Arap yarımadası, Türkiye dahil hemen tüm Orta Doğu ülkeleri, Hindistan ve Güney-doğu Asya’da görülmektedir.

Keçiler, hastalığa koyunlardan daha duyarlıdır. Sığırların genellikle sadece subklinik olarak enfekte olabilecekleri kabul edilir. Ancak kötü bakım koşulları altında, PPR enfeksiyonunu takiben sığırların klinik olarak sığır vebasına atfedilebilecek lezyonlar geliştirmesi mümkün olabilir. 3-18 aylık yaştaki genç hayvanlar erginlere göre daha şiddetli olarak etkilenirler. Salgınlar, en sık yağışlı ya da soğuk kuru mevsimlerde görülür.

Koyun vebası nasıl bulaşır : Bulaşma, sindirim ve solunum yoluyladır. Hasta ve duyarlı hayvanlar arasında direkt olarak oluşur.

Belirtileri : PPR, sığır vebasına çok benzer. 4-6 gün süren bir olgunlaşmadan sonra çok şiddetli olabilen göz ve burun akıntıları belirtiyi verir. Bu akıntılar, göz kapaklarının birbirine yapışmasına ve burun deliklerinde kabuklar oluşturarak hayvanın güç soluk almasına neden olur. Koyun vebasına yakalanan payvan 6-10 gün içinde ölür.

PPR’ın yayılmasını kontrol altına almak için PPR virusü için geliştirilen aşı kullanılmaktadır.

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