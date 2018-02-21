Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi!

BATMAN’da minibüsün çarptığı sürüdeki 42 koyun telef oldu, çoban ile minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası çoban minibüsü benzin dökerek ateşe verdi.

Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi!

Batman’da yolun karşısına sürüsünü geçirmeye çalışan çoban ve koyunlara minibüs çarptı. Kazada çoban ile minibüsteki 4 kişi yaralanırken, 42 koyun telef oldu. Kaza sonrası çoban minibüsü benzin dökerek ateşe verdi.

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Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi!

Edinilen bilgilere göre, dün akşam Batman-Güney çevreyolundan karşısına geçen koyun sürüsü arasına dalan 72 S 0306 plakalı minibüs şoförü Ökkeş Can A., 42 koyunun telef olmasına ve çobanın yaralanmasına neden oldu.

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Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi!

Minibüs içerisinde bulunan sürücü Ökkeş Can A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı çoban 72 S 036 plakalı minibüsü benzin dökerek ateşe verdi.

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Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi!

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ateşe verilen minibüs ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ateşe verilen minibüs kullanılamaz hale geldi.

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