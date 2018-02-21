Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi!

BATMAN’da minibüsün çarptığı sürüdeki 42 koyun telef oldu, çoban ile minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası çoban minibüsü benzin dökerek ateşe verdi.

Batman’da yolun karşısına sürüsünü geçirmeye çalışan çoban ve koyunlara minibüs çarptı. Kazada çoban ile minibüsteki 4 kişi yaralanırken, 42 koyun telef oldu. Kaza sonrası çoban minibüsü benzin dökerek ateşe verdi. Twitter

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Edinilen bilgilere göre, dün akşam Batman-Güney çevreyolundan karşısına geçen koyun sürüsü arasına dalan 72 S 0306 plakalı minibüs şoförü Ökkeş Can A., 42 koyunun telef olmasına ve çobanın yaralanmasına neden oldu. Twitter

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Minibüs içerisinde bulunan sürücü Ökkeş Can A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı çoban 72 S 036 plakalı minibüsü benzin dökerek ateşe verdi. Twitter

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