Köylüleri dehşete düşüren manzara! Yayla yolunda buldular

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Sarımehmetler köyü sakinleri, yaylaya çıkarlarken gördükleri yılkı atı cesetleriyle dehşete düştüler.

Köylüleri dehşete düşüren manzara! Yayla yolunda buldular

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Sarımehmetler köyünün yaklaşık 15 kilometre uzağındaki Yuvalı Yaylası'nda kan donduran bir olay meydana geldi. Önceki gün yaylaya çıkan köy ahalisi, etraftaki telef olmuş yılkı atlarını görünce hemen yetkililere haber verdi.

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Köylüleri dehşete düşüren manzara! Yayla yolunda buldular

Köy sakinleri, 7 atın telef olduğunu 6 atın da bitkin halde hayatta kalmaya çalıştığını belirledi ve durumu hemen Sütçüler Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaylada karla kaplı yolları açtı ve bitkin haldeki yılkı atlarını kurtardı.

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Köylüleri dehşete düşüren manzara! Yayla yolunda buldular

Jandarma ekipleri de yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandıkları ve açlıktan öldükleri öğrenilen yılkı atları için yemleme çalışması yaptı ve belirli noktalara saman balyaları bıraktı.

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Köylüleri dehşete düşüren manzara! Yayla yolunda buldular

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