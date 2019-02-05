Köylüleri dehşete düşüren manzara! Yayla yolunda buldular

Köy sakinleri, 7 atın telef olduğunu 6 atın da bitkin halde hayatta kalmaya çalıştığını belirledi ve durumu hemen Sütçüler Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaylada karla kaplı yolları açtı ve bitkin haldeki yılkı atlarını kurtardı.

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