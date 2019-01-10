Köylüler yakaladı kaymakam devreye girdi! Korkutan görüntü

Muş'un Varto ilçesinin kaymakamı Erkan Kaçmaz, köylülerin bir kurdu yakaladığı haberini alınca hemen zabıta amirliği ile veteriner hekime talimat vererek devreye girdi.

Köylüler yakaladı kaymakam devreye girdi! Korkutan görüntü

Yiyecek bulmak için Muş'un Varto ilçesinin Yukarı Alagöz köyüne inen bir kurt, köy halkı tarafından yakalandı. Haberi alan kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz ise hemen zabıta amirliği ve veteriner hekimini arayarak olaya el attı.

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Köylüler yakaladı kaymakam devreye girdi! Korkutan görüntü

Köye giden ekip, kurdu bir pikaba koyarak ilçe merkezine getirdi. İplerle sıkıca bağlanan kurt, yapılan tedavisinin ardından ilçe dışına götürülerek doğal yaşama bırakıldı.

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Köylüler yakaladı kaymakam devreye girdi! Korkutan görüntü

Zabıta memuru Orhan Çelik, Kaymakam Kaçmaz'ın talimatıyla harekete geçtiklerini söyledi. Köye gittiklerinde bağlanan kurdu alarak ilçe merkezine getirip tedavisini yaptırdıklarını belirten Çelik, "Kurdu ilçe dışına çıkardık...

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Köylüler yakaladı kaymakam devreye girdi! Korkutan görüntü

Tedbir amaçlı bayılttık. Daha sonra bağlı olan ayak ve ağzını açarak serbest bıraktık" dedi.

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