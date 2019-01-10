Köylüler yakaladı kaymakam devreye girdi! Korkutan görüntü

Yiyecek bulmak için Muş'un Varto ilçesinin Yukarı Alagöz köyüne inen bir kurt, köy halkı tarafından yakalandı. Haberi alan kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz ise hemen zabıta amirliği ve veteriner hekimini arayarak olaya el attı.



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