Köylüler yakaladı kaymakam devreye girdi! Korkutan görüntü

Yiyecek bulmak için Muş'un Varto ilçesinin Yukarı Alagöz köyüne inen bir kurt, köy halkı tarafından yakalandı. Haberi alan kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz ise hemen zabıta amirliği ve veteriner hekimini arayarak olaya el attı.
Köye giden ekip, kurdu bir pikaba koyarak ilçe merkezine getirdi. İplerle sıkıca bağlanan kurt, yapılan tedavisinin ardından ilçe dışına götürülerek doğal yaşama bırakıldı.
Tedbir amaçlı bayılttık. Daha sonra bağlı olan ayak ve ağzını açarak serbest bıraktık" dedi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER