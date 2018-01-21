Köylüler sınıra koşup bombardımanı izledi

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasına yönelik hava saldırısı Kilis'ten de görülüyor.

Hatay'dan başlayarak Kilis hattını takip eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sınırdaki köylerden de izlenebiliyor. Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.





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