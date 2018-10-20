Köylüden altın duası.. Tam 40 ton

Aydın’da Aydınoğulları ve Cihanoğlu dönemlerinde kadıların oturduğu Kadılar Mahallesi'nde oturan Şendil Ünlü'ye evini satması için defineciler tarafından 500 bin teklif edildi. Durumdan şüphelenen Ünlü jandarmaya müracaat etti. Evin altında bulunan ahırda yapılan kazıda ‘dikilitaş’ çıktı. İnsan gücüyle hareket ettirilmesi mümkün olmayan taşın altının ve çevresinin resmi işlemler tamamlandıktan sonra devlet eliyle kazılacağı belirtildi.
İŞLEMELİ TAŞLAR VE MAĞARA...Dedesinden miras kalma Kadılar Mahallesi’ndeki evin üzerine yeni ev yaparken çok sayıda işlemeli ve tarihi değeri olan taşlarla, mağara çıktığını belirten Şendil Ünlü, "Ne çıkarsa çıksın. Resmi ve devlet eliyle kazılmasını istiyorum. Bunun için resmi işlemler başladı. Evraklar tamamlandıktan sonra kazı yapılacak. Kimisi 4 ton kimisi 40 ton altından söz ediyor. Bunu bilmiyoruz ama çok değerli şeylerin olduğunu duyduk” diye konuştu.
DEDİKODU YENİ DEĞİL
Mahallenin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu ve eskiden kadılar oturduğu için bu bölgeye Kadılar Mahallesi dendiğini belirten köylüler, günlerdir bahse konu evin altındaki dikilitaşın olduğu bölgede bir rivayete göre 4 ton başka bir rivayete göre 40 ton altın varlığının konuşulduğunu söyledi. Söylentilerin gerçek olması için herkes adeta dua ederken, evin altındaki ahırda bulunan koskoca taş da görenleri şaşırtıyor. Kazının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER