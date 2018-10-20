Köylüden altın duası.. Tam 40 ton

DEDİKODU YENİ DEĞİL

Mahallenin çok eski bir yerleşim yeri olduğunu ve eskiden kadılar oturduğu için bu bölgeye Kadılar Mahallesi dendiğini belirten köylüler, günlerdir bahse konu evin altındaki dikilitaşın olduğu bölgede bir rivayete göre 4 ton başka bir rivayete göre 40 ton altın varlığının konuşulduğunu söyledi. Söylentilerin gerçek olması için herkes adeta dua ederken, evin altındaki ahırda bulunan koskoca taş da görenleri şaşırtıyor. Kazının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.





