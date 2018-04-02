Köy camisindeki 6 asırlık Kur'an-ı Kerim artık kütüphanede

Çorum'da uzun yıllardır bir köy camisinde muhafaza edilen yaklaşık 600 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Yazma Eserler Kütüphanesi'ne kondu.

Kargı ilçesine bağlı Örencik köyündeki tarihi caminin demirbaş listesine kayıtlı olan ve 200 yıla yakın burada muhafaza edilen Kur'an-ı Kerim için bir süre önce İlçe Müftülüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle irtibata geçildi. Eser, Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ne teslim edilirken, yıpranan kısımlarının iyileştirilmesi için uzmanlarca yapılan ilk çalışmalar ise tamamlandı.

Kent merkezindeki tarihi Ulucami karşısında, 1915 yılında inşa edilen ve 2012 yılından itibaren Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi yapıda, 4 bin 252'si el yazması, 9 bin 60'ı basma olmak üzere, çoğunluğu Arapça, Farsça ve Osmanlıca yazılmış toplam 13 bin 312 eser bulunuyor.

İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edildiği sırada Topkapı Sarayı'ndan kaçırılarak Çorum'un Kargı ilçesindeki Örencik köyüne getirildiği belirtilen el yazması Kur'an-ı Kerim de araştırmacıların ilgisini çeken birbirinden değerli bu eserlerin arasındaki yerini aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Tarihçisi Sümeyra Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanenin demirbaşına kaydedilen el yazması Kur'an-ı Kerim'in korunarak, gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.

Eserin ilk incelemesinde, Osmanlı dönemine ait olduğunun belirlendiğini ifade eden Şengül, "Tezhibi yani süslemesi ve yazısı bizim çok ilgimizi çekti. Uzmanlar tarafından da araştırılacak. Şu an için koruma altına alındı. Durumu daha kötüye gitmesin diye ön koşullar iyileştirildi. Aslında bizi heyecanlandıran kitabın son sayfasında yazılanlardır. Yazıda, eserin Topkapı Sarayı'ndan geldiği söyleniliyor. Biz bunun doğruluğunu araştırıyoruz. Eğer böyleyse daha da önem kazanacak." dedi.

Şengül, eserin Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirileceğini sözlerine ekledi.

  • Güncel 02 Nisan 2018 12:34
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