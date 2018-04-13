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Kovduğu isimden bomba kitap! Trump'ın fuhuş skandalını ifşa etti

Kovduğu isimden bomba kitap! Trump'ın fuhuş skandalını ifşa etti

FBI eski Direktörü James Comey, 'Daha Yüksek Bir Sadakat' (A Higher Loyalty) adlı kaleme aldığı kitapta Trump ile arasında geçen ve 2013 yılında Trump'ın Moskova'da bir grup seks işçisi ile ilişkiye girdiğini gösterdiği iddia edilen video hakkında konuşmasını aktardı.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 10:50 - Güncelleme: 13-04-2018 10:50

FBI eski direktörü James Comey, 2016 yılında ABD Başkanlık seçimlerindeki Rusya müdahalesi suçlamaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile arasında geçen çok ilginç bir konuşmayı aktardı. Trump'ın Comey ile bu konu hakkında konuşmasının nedeni, Moskova'da Trump'a ait olduğu öne sürülen bir video bulunduğu iddiasının FBI dosyası içinde yer alması.

''FAHİŞELERİN HİZMEİNE İHTİYACIM MI VAR''
Trump'ın kendisiyle konuşurken Moskova'da seks işçileriyle çekildiği iddia edilen videoyu güçlü bir şekilde reddettiğini ve kendisine "Sence ben fahişelerin hizmetine ihtiyaç duyan bir insan mıyım?" şeklinde sorduğunu anlattı.

TRUMP RAHAT BİR NEFES ALMIŞ
Manhattan'da 2017 yılında Trump ile bir görüşmesini hatırlatan Comey, bir felakete doğru sürüklenen konuşmanın sonunda Trump'a kendisini soruşturmadıklarını söyledikten sonra ABD Başkanı'ın rahatladığını hatırlattı.

REZALETE ŞAHİT OLMUŞ
FBI'ın söz konusu dosyasında yer alan bir iddiaya göre, Trump Moskova'daki otelde seks işçilerinin birbirlerinin üzerine idrar yapılmasını izledi. Olayın yaşandığı iddia edilen otel odasının daha önce ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın kaldığı oda olduğu öğrenildi.

TİTİZLİK HASTASIYMIŞ
Trump'ın Comey'e karşı kendisini 'titizlik hastası' olduğunu söyleyerek savunduğu ve "Etrafımdaki insanların birbiri üzerine idrar yapmalarına izin vermemin imkanı yok. Olamaz." dediğini aktardı.

'MAFYA BABASI' BENZETMESİ
Comey, görevden alındıktan 11 ay sonra yayınlanacak 304 sayfalık kitabında, Başkan Trump'ı "etiklere ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine koşulsuz sadakat isteyen bir mafya babası gibi" diye niteledi.

TRUMP TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI
Comey, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik soruşturmayı yürütürken, Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

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