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Kova Burcu 28 Ocak 3 Şubat 2019haftalık burç yorumları Hande Kazanova

Kova Burcu 28 Ocak 3 Şubat 2019haftalık burç yorumları Hande Kazanova

Organizasyonlar, davetler, aktiviteler önem kazanıyor. Çarşamba günü hayatınızla ilgili konularda adım atmak istediğiniz noktalarda güzel sonuçlarla karşılaşma etkiniz çok yüksek olacak. Sevgili Kova ve yükseleni Kova olanlar. Astroloji uzmanı Hande Kazanova 28 Ocak 3 Şubat 2019 haftalık burç yorumlarını inceledi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 10:37 - Güncelleme: 29-01-2019 11:37

Astroloji uzmanı Hande Kazanova 28 Ocak 3 Şubat 2019 haftalık Kova Burcu yorumlarını yaptı.

İş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizi bu dönemde daha fazla hızlandırabilirsiniz. Sevgili Kova ve yükseleni Kova olanlar.

Başka insanlara yardımlarınızın ön plana geçtiğini göreceksiniz. Cumartesi gününe dikkat etmekte fayda var. İletişimi yüksek bir gün olacak. Aynı zamanda yakın çevrenizle iletişim halinde olduğunuz insanlara karşı patlama etkinizin de yüksek olacağı günlerden bir tanesi olacak. Bu etkiler altında sakarlık ve kazaları üzerine çekmemeye özen gösterin.

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