Kourtney Kardashian doktora bile şık gidiyor

Reality show yıldızıKim Kardashian'ın büyük ablası 39 yaşındaki Kourtney Kardashian doktora giderken görüntülendi. Kourtney, doktora giderken bile şıklığından ödün vermiyor. Çiçekli bir elbise ve pembe topuklu ayakkabı tercih eden Kourtney, hayranları tarafından ''Kardashian ailesindeki en tarz kişi'' ilan edildi.