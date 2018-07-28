Kourtney Kardashian doktora bile şık gidiyor

Reality show yıldızıKim Kardashian'ın büyük ablası 39 yaşındaki Kourtney Kardashian doktora giderken görüntülendi. Kourtney, doktora giderken bile şıklığından ödün vermiyor. Çiçekli bir elbise ve pembe topuklu ayakkabı tercih eden Kourtney, hayranları tarafından ''Kardashian ailesindeki en tarz kişi'' ilan edildi.
Kourtney Kardashian doktor ziyaretinden sonra büyükannesi MJ'in Beverly Hills Hotel'de düzenlenen doğum gününe katıldı. Kourtney Kardashian'ın doktora giderken bile tarzın ödün vermemesi ABD basınının magazin sayfalarını süslerken güzel isim için 'Kardashian ailesindeki en tarz kişi, aynı zamanda en asili' şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Kourtney Kardashian'ın doktor ziyaretinden fotoğraflar...
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