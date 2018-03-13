Kourtney Kardashian ceketin içine iç çamaşırı giymeyince...

Kardashian ailesinin 38 yaşındaki üyesi Kourtney Kardashian kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Younes Bendjima ile arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Kourtney, ceketinin içine hiçbir şey giymeyip oldukça cesur bir kıyafet tercih etti. Kourtney Kardashian giydiği sutyensiz kıyafetiyle dikkat çekti.
Kardashian, yeşil ceketin altına sUtyen dahi giymedi. Ünlü yıldızı görenler gözlerini alamadı. Kardashian'ın sevgilisiyle ayrıldığı konuşuluyordu; ancak ikili partiye el ele gelince çiftin barıştığı da anlaşılmış oldu.
İşte Kourtney Kardashian'ın giydiği o kıyafet...
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