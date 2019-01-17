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Kötü hava şartlarında nasıl yürünür? Uzmanlar uyardı

Kötü hava şartlarında nasıl yürünür? Uzmanlar uyardı

Kar veya buz üzerinde yürürken ellerin cepte olmasının sakatlanmaları davetiye çıkardığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bilal Aykaç, uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 13:22 - Güncelleme: 17-01-2019 13:22

Olumsuz hava koşullarının Türkiye'nin dört bir yanında kendini göstermesiyle kaldırımlarda yürümek bile bir hayli zorlaştı. Karlı ve buzlu yollarda düşerek kalça, bilek veya kafa travması yaşanabileceğini belirten Op. Dr. Bilal Aykaç, “Kış döneminde insanların düşmeye bağlı kırık ihtimali çok daha fazla oluyor. Bu yüzden yürürken dikkat edilmesi gereken basit şeyler var." var diyerek nasıl yürünmesi verektiğini anlattı.

Eller yana bacaklar ayrık: Özellikle yürürken biraz daha bacaklar ayrık pozisyonda ve ayaklar dışa olacak şekilde olmalıdır. Eller yana doğru açık ve dizler bükülü pozisyonda aynı penguen gibi yüründüğü zaman çok daha rahat edilebilir.

Kıyafetlerin önemi: Eller cepte olmamalı. Ayrıca ellerde ağır yükler bulundurulmamalıdır. Onun dışında kıyafetler de önemli. Özellikle gelişmiş ülkelerde kalça kırıklarını engellemek için özel kıyafetler var. Bunu almak veya bulmak zor olabilir. Onun için kıyafetlerin kalın olması ve ellerin serbest olması dengeyi sağlamada sıkıntı olmaz” dedi.

Düşen birine ne yapılır?
Düşen birine en güzel yardımın ona dokunmadan 112 Acil Servis ekiplerinin aranması olduğunu belirten Aykaç, “Ekipler gelene kadar düşen kişi hareket ettirilmelidir. Düşme sonrası kişiye şuursuzca yapılan ilk müdahaleler daha ciddi yol açabildiğinden, ilk müdahaleye çok dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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