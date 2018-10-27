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Kotayı aşan GSM abonesine Yargıtay’dan müjdeli haber

Kotayı aşan GSM abonesine Yargıtay’dan müjdeli haber

Yurt dışına çıkmadan GSM şirketinden özel konuşma ve internet paketi alan tüketici, kota aşımı sebebiyle gelen 7 bin liralık faturayla sarsıldı. Kota aşımı için bilgilendirmediğini iddia eden vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Yargıtay emsal niteliğine bir karar aldı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 10:18 - Güncelleme: 27-10-2018 10:54

ADANA’da ikamet eden bir vatandaş, yurt dışı seyahati öncesi abonesi olduğu GSM firmasının bayisine gitti. 120 dakika konuşma ve yurt dışı 10 GB internet paketi satın alan abone, yaptığı iş seyahatinde gönül rahatlığıyla cep telefonuyla konuştu. İnterneti de kullanan vatandaş, Türkiye'ye döndüğünde adresine gelen 7 bin liralık cep telefonu faturasını görünce büyük şok yaşadı. 

"BİLGİLENDİRME YAPILMADI"
GSM bayisinin yolunu tutan abone, kota aşımının tarafına bildirilmediğini öne sürüp ödediği 7 bin liranın iadesini talep etti. Olumsuz cevap alan mağdur abone bu kez Adana 1. Tüketici Mahkemesi'nde GSM firması aleyhine dava açtı. Yurt dışında İnternet ve konuşma paketini sorgulayarak kullanmaya başladığını, davalı GSM şirketince paket kota aşımı sebebiyle süresinde ve gerektiği gibi uyarılmadığını kaydetti. 

KOTAYI AŞMAK KENDİ KUSURU AMA...
Sorgulamalarda kotanın bittiğinin bildirilmediğini, kendi kusuru ile kota aşımını gerçekleştiği varsayılsa da ücretlendirmenin fahiş olduğunu, davalı işlemlerinin tüketici haklarını ihlal ettiğini belirtti. 

FAİZİ İLE GERİ İSTENDİ ANCAK... 
Davalının kusuru sebebiyle vergiler dahil ödenen 7 bin TL’nin faiziyle iadesini istedi. Mahkemede savunma yapan GSM avukatı ise, yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata aykırı herhangi bir hata bulunmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti. 

MAHKEME REDDETTİ DOSYA YARGITAYA GİTTİ
Mahkeme, davacının yurt dışında satın aldığı İnternet paketini kullanması üzerine davalı tarafın müşteri hizmetleri tarafından internet kullanımı ve fazla kullanım sebebiyle bilgilendirildiğine dikkat çekti. Bu durumun haksız şartlardan olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Karar davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. 

"TÜKETİCİ HABERDAR EDİLMELİYDİ"
Emsal bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, GSM firmasının kota aşımı bilgilendirmesi yapmadığına dikkat çekti. Kararda şu ifadelere yer verildi: 

"Taraflar arasında abonelik sözleşmesi imzalandığı, davacının müşteri hizmetleri ile yaptığı telefon görüşmesinde yurt dışı konuşma ve İnternet paketinin hattına tanımlanmasını kabul ettiği ortadadır. Ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporuna göre de, kota aşımı halinde uygulanacak ücret tarifesinin davacıya bildirildiği ancak kota aşımının gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

"YURT İÇİ TARİFEDEN HESAPLANMALI"
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 6/1-b ve 12/3 maddeleri uyarınca GSM firmasının kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir. O halde; mahkemece davalı iletişim hizmetleri şirketi tarafından kota aşımı nedeniyle davacı tüketiciyi bilgilendirmediği anlaşılmakla; davacının yurt içi tarifesi üzerinden hesaplama yapılması için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • salhor 27 Ekim 2018 11:55 Yurt içinde de anlaşmanın sene-i devriyesi tamamlanınca, hiç bir ikazda bulunmadan anormal yükseklikte faturalara maruz kaldım defalarca. Ulaşmaya çalışmak nafile, çünkü açmıyorlar telefonu ve bir kazık da öyle yiyoruz. İlle servise gidip onların yanında telefon edince, falanca numaralar yoluyla ulaşılabiliyor. Cevap alabilmek için çok uğraşmalı. Neticede deniyor ki "Süreniz dolduğu için falan tarzda tarifelendirildiniz." Vay Kitapsızlar vay! Ama böyle enseye böyle tıraş elbette. Neremiz doğru ki onlar doğru olsunlar! Güvendiğim hiç bir müessese kalmadığı için rûhum yıkık. Nereye baksam, kifayetsiz; nereye baksam, ödlek, pasif, uyuz tipler. Ama nereye baksam böyle. Hakikati anlatman, hiç bir yerde sökmüyor. Karşındaki rûhunu satmış.

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