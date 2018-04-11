Kosova'da yakalanan FETÖ'cüler adliyeye çıkarıldı...

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kosova’da gerçekleştirdiği operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdiği 6 FETÖ üyesinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İŞTE O İSİMLER... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüphleliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti.
MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.
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