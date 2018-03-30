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Kosova'da MİT depremi! Bakan ve İstihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bakan ve İstihbarat şefi kovuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'daki 6 FETÖ mensubunun MİT tarafından getirilerek İstanbul'da sorguya alındığını açıkladı. Kosova'da ise kıyamet koptu. MİT operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı görevden alındı

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 11:28 - Güncelleme: 30-03-2018 11:49

Kosova'da dün FETÖ mensuplarının Kosova polisi tarafından yakalanarak MİT'e teslim edilmesinin ardından Kosova'da fırtınalar koptu. Dün gece "Gözaltılardan haberim yoktu, yetkimi kullanacağım" diyen Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi’yi görevden aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AK Parti İl Başkanları Toplantısında 6 FETÖ'cünün İstanbul'da sorguya alındığını duyurdu. 

ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En son Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya onlar kaçacak, biz kovalayacağız, neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz." dedi.

BAŞBAKAN İKİ İSMİ KOVDU: Reuters'in haberine göre, Kosova'da MİT tarafından yapılan FETÖ operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefinin görevine son verildi. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü  Driton Gashi’yi görevden aldı.

NE OLMUŞTU? İŞTE GÖRÜNTÜLER... Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının dün Kosova'da FETÖ örgütüyle bağlantılı oldukları 6 kişiyi operasyon düzenleyerek yakaladıkları gündeme gelmişti. 6 FETÖ'cünün başarılı operasyonla Türkiye'ye getirildikleri ifade edilmişti. 6 kişinin gözaltındaki fotoğrafları ise Anadolu Ajansı tarafından servis edilmişti.

BAŞBAKAN DÜN NE DEMİŞTİ?: Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay dün akşam yaptığı açıklamada, FETÖ üyelerinin tutuklanıp sınır dışı edilmeleriyle ilgili hiçbir kurum tarafından bilgilendirilmediğini belirterek "Kosova Polisi ve Kosova İstihbarat Ajansı - AKI işbirliğiyle dün gerçekleşen bir operasyonla, altı Türk vatandaşı tutuklanıp sınır dışı edilmiştir. Hiçbir kurum tarafından konuyla ilgili bilgilendirilmedim, yetkilerimi kullanacağım" demişti.

KOSOVO CUMHURBAŞKANI: HABERİM YOKTU... Kosova'da dün altı FETÖ'cünün Kosova polisi tarafından tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesinin ardından, Kosova'da siyasiler birbirini suçlamaya başladı. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, tutuklamalarla ilgili bilgisinin olmadığını ve altı FETÖ'cünün tutuklamaların Kosova İstihbarat Ajansı - AKI ve İçişleri Bakanlığı ile Mülteciler Bürosu tarafından gerçekleştiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Thaçi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından daha önceden bazı isimler gönderildiğini, ancak listede bu kişilerin olmadığını söyledi.

Kosova'daki MİT operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

İşte MİT tarafından Balkanlar'da yakalanan 6 FETÖ'cü

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 11:48 hep darbeyi zamanında ölmemeleri için yardım ettiğimiz hainlerler yapıyor kosava kıbrıs kime yardım eli atıysan o arkandan hançerliyor allahım sen onları bildiğin gibi yap eyy benim garip milletim yabancılara yardım ederken 2 kere düşün filistin de dahil

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