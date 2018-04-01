Kosova Başbakanı'ndan Erdoğan'ı daha da kızdıracak adım

Kosova'da altı FETÖ'cünün Kosova polisi tarafından tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesi ardından, Kosova Meclisi önünde eşlerinden bilgi almak için bekleyen aileleri Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ı ziyaret edip bilgi aldı.

Desteklerinden dolayı teşekkür eden aileler sadece bir beklentilerinin olduğunu belirtti ve “Yakalanan öğretmenlerin aileleri olarak hayatlarından endişe duymaktayız. Öğrencilerimizin, velilerimizin kısaca okullar ne olacak, nasıl bir süreç devam edecek? Biz halkın önünde, kamuoyu önünde resmi olarak hem bizim hayati güvencemiz hem de diğer arkadaşların korkularını yenmeleri adına nasıl bir garanti verebilirler?” dedi.

GARANTİ VERDİ

Kosova Başbakanı Haradinay da, bundan sonra bu tür olayların yaşanmayacağını söyleyip, danışmanlarıyla bu konu hakkında daha detaylı bilgi alacaklarının altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı geçen hafta Kosova'da polisle birlikte FETÖ yöneticilerine yönelik bir operasyon gerçekleştirerek 6 kişi yakalamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 6 FETÖ'cünün Türkiye'ye teslim edildiğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Kosova'da adeta siyasi deprem yaşandı. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı operasyondan haberleri olmadığını iddia etti. İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı görevden alındılar.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Haradinay'a tepki göstererek şunları demişti: Ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın.