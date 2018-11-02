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KOSGEB'in rotası yüksek teknolojili imalat sanayisine yöneldi

KOSGEB'in rotası yüksek teknolojili imalat sanayisine yöneldi

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "Bugüne kadar lokanta açmak isteyene de imalat sanayisinde yüksek teknoloji üretmek üzere girişimde bulunmak isteyenlere de destek veriyorduk. KOSGEB'in rotasını biraz daha katma değerli, yüksek teknolojili ve özellikle imalat sanayisi alanlarına doğru yönelttik." dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 03:00 - Güncelleme: 02-11-2018 03:00

Uzkurt, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kongre Merkezi Salon Anadolu'da düzenlenen "KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, KOSGEB'in şirket kurmak isteyenlere girişimcilik desteği verdiğini anımsatarak, bu destek öncesinde verilen eğitime yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığını belirtti.

KOSGEB desteğiyle işini kurup, önemli bir ihracat rakamına ulaşmış değerli işletmelerin bulunduğunu anlatan Uzkurt, "Bugüne kadar lokanta açmak isteyene de imalat sanayisinde yüksek teknoloji üretmek üzere girişimde bulunmak isteyenlere de destek veriyorduk. KOSGEB'in rotasını biraz daha katma değerli, yüksek teknolojili ve özellikle imalat sanayisi alanlarına doğru yönelttik. Bundan sonra tamamen farklı bir KOSGEB modeliyle ve yapılanmayla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Uzkurt, üniversite ile sanayinin iş birliği yapmasının önemine değinerek, üniversitede üretilen bilgiyi sanayiye aktarmak anlamında daha katedilmesi gereken yol bulunduğunu kaydetti.

Teknolojik üretim yapmak isteyene 360 bin liraya kadar destek: KOBİ'lerin her türlü ihtiyacını karşılayacak destek programlarının olduğunu ifade eden Uzkurt, şöyle konuştu:

"Bugün hükümetimizin bize gösterdiği rotayla da uyumlu olarak cari açığı azaltacak ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik desteklerin kurgulanması, cari açığı azaltacak ürünlere paralel olarak da mümkün olduğu kadar teknoloji düzeyi ve katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesi ve bu teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılmasını sağlayacak birtakım modellerin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Asıl odağımızı sanayi sektöründe katma değerli üretim yapacak, cari açığı azaltacak ürünlerin üretilmesine öncülük edecek firmalarımıza daha fazla destek vermek üzere kurguladık.

Sanayi sektöründeki katma değerli alanlarda özellikle teknoloji üretimini desteklemeye yönelik programlar yapacağız. Yılbaşından sonra yürürlüğe koyacağımız yeni modelimizde bugüne kadar verdiğimiz 100-150 bin liralık desteği imalat sanayisindeki bir spin-off ya da start-up şirketi kurarak imalat, teknolojik üretim yapmak isteyen girişimcilerimize 360 bin liraya kadar çekirdek sermaye gibi destek sağlayacağız. Teknoloji düzeyi yüksek alanlardaki girişimcilere daha yüksek destekler vererek onlara bir kaldıraç etkisi sağlamayı arzu ediyoruz." Toplantıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, diğer ilgililer ile girişimciler katıldı.

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