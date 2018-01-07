Koruma altındaki 2 dağ keçisi kaçak avcıların kurbanı oldu

ELAZIĞ Kovancılar ilçesi Yeşildere köyü mevkiinde köy muhtarı Ahmet Yılmaz ve köylüler, telef olmuş 2 tane erkek dağ keçisi buldu. Keçilerin avcılar tarafından vurulduğu anlaşıldı. Muhtar Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptıktan sonra tutanak tuttu.

2 erkek dağ keçisinin kaçak avcılar tarafından vurulduğunu tahmin ettiklerini belirten köy muhtarı Ahmet Yılmaz, hayvanların 2-3 gün önce vurulduğunu, kaçtıkları yerde öldüğünü aktardı. Dağ keçilerinin neslinin tükendiğini belirten Yılmaz, "Yazıktır, nesilleri tükeniyor. 15 sene önce buraya birkaç tane keçi bırakıldı. 45 tane kadar oldular ama son 2 yıldır kaçak avcılar geliyor. Duyarlı arkadaşlar ekip göndermesi için ilgililere telefon ediyor ama ekip gelmiyor. Hafta sonları bende dedim ekip gelsin, arama yapsın diye. Bu hayvanların nesli bitti bitecek. Buradaki vatandaşlar görmüşler, uzun namlulu silahlar kullanıyorlarmış” diye konuştu.