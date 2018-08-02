  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Koru: ABD Türkiye’ye resmen savaş açtı!

Koru: ABD Türkiye’ye resmen savaş açtı!

ABD ve Türkiye arasında papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmamasıyla başlayan büyük kriz giderek derinleşiyor. ABD dün bir skandala imza atıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı aldı. Peki ABD'nin bu kararı ne anlama geliyor? Başka yaptırımlar da olacak mı? Fehmi Koru bugünkü köşesinde bu kararı değerlendirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 10:16 - Güncelleme: 02-08-2018 10:16

ABD yönetimi, Türkiye'de yargılanan İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve "sağlık sorunları" nedeniyle cezası ev hapsine çevrilen ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'ın cezasının, iki yıllık tutukluğunun ardından hafta içinde ev hapsine çevrilmesine tepki gösterdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve sonrasında da ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest kalmaması halinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.Ankara bu açıklamalara tepki gösterdi. Dün ise ABD, skandal bir karara imza atarak 'insan hakları ihlali yaptıkları' iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan krizi usta gazeteci Fehmi Koru bugünkü yazısında değerlendirdi. Koru, ABD'nin Türkiye’ye resmen savaş açtığını ve bu noktaya nasıl gelindiğine dair ayrıntıları kaleme aldı. İşte Koru'nun o yazısı...

TÜRKİYE TEPKİSİNDE HAKLI: ABD’nin aldığı Türkiye’yi zor duruma düşürmeyi amaçlayan ‘yaptırım’ kararına ülkemizden yükselen tepkiler hiç kuşkusuz yerinde. Dışişleri bakanlığına ek olarak AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin Meclis grupları da ortak açıklama yaparak Washington’un kararını kınadılar.

ABD'NİN TEHDİTLERİNE HAYIR DİYORUZ: Partiler tek ses halinde “ABD’nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile ‘hayır’ diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD’nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz” derken, dışişleri bakanlığı da “Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” uyarısında bulundu.Bir papaz uğruna.

LİSTEYE BAŞKA İSİMLER DE EKLENECEK: ABD, daha doğrusu Beyaz Saray, FETÖ ile PKK irtibatı ve ‘casusluk’ iddiası ile ev hapsinde tutulan ve yurtdışı yasağı kaldırılması talebi önceki gün mahkeme tarafından reddedilen papaz Andrew Craig Brunson serbest bırakılmadığı için Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı almış ve kararını ilk olarak içişleri ve adalet bakanlarına yöneltmişti. Listeye başka isimlerin de ekleneceğini uluslararası medyadan öğreniyoruz.Haksız ve anlamsız bir karar bu. Bir tür savaş kararı…Beklenmeyen bir şey mi? Hayır.

AYLAR ÖNCESİNDEN DUYURDULAR: ABD başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence haftalardır “Papazı bırakın, yoksa yaptırımlar geliyor” açıklaması yapıp duruyorlardı. Daha da önemlisi, bu günlerin geleceğini aylar öncesinden duyurmuşlardı da.Hürriyet‘in Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel, önce bu yılın Nisan ayında (28 Nisan) “Türkiye’ye yaptırımlar mevsimi başlıyor”, sonra da Mayıs ayında (26 Mayıs) “Türklere karşı Magnitsky yaptırım listesi Kongre’de biçimleniyor” başlıklı İngilizce makaleleriyle geleceği aylar öncesinden duyurmuş oldu.

ÖNCE HABERİNİ YAPTIRDILAR: Göstere göstere geldi ABD’nin saldırgan yaptırımları…Amerikalılar bir şey daha yaptılar: Beyaz Saray’ın yaptırım kararını açıklamasından hemen önce, bir iş dünyası kanalı olan Bloomberg’e, bunun haberini yaptırdılar.

REHİNELER DİYE SÖZ EDİLİYOR: Benjamin Harvey imzalı haberde gelecek yaptırımların yalnızca Brunson‘la ilgili olmadığını, biri NASA çalışanı (Serkan Gölge) diğer üçü de ABD konsolosluğunda çalışan Türkler olmak üzere dört kişiyi daha kapsadığı da kayda geçiriliyor. (Habere göre, ABD dışişleri bakanlığında onlardan ‘rehineler’ diye söz ediliyormuş…)Haberde Halk Bankası‘na ağır bir ceza verilmesinin düşünüldüğü ayrıntısı da var. Yaptırımların ‘global Magnitsky yasası’ kapsamında alınacağı da duyuruluyor.

ABD VE TÜRKİYE BU KONUYU MÜZAKERE EDİYOR: Kaynaklarını açıklamadığı için doğruluğundan emin olamadığımız bir bilgi daha sunuyor muhabir: ABD ile Türkiye bu konuyu müzakere ediyormuş; tutukluların serbest bırakılması ve Brunson‘un ABD’ye dönmesi karşılığında Halk Bank‘a az bir ceza ve cezasını çekmesi için Mehmet Hakan Atilla‘yı Türkiye’ye gönderme pazarlığı… İsrail’de tutulan bir Türk’ün serbest bırakılması için Trump‘ın İsrail nezdinde devreye girmesi de bir jest olarak düşünülmüş… Halk Bank‘la ilgili hiçbir işlem yapılmaması şartı Türkiye tarafından son anda ileri sürülünce müzakere kesilmiş…Doğru olabilir mi?

ABD'nin yaptırımı HDP'li Ahmet Şık'ı coşturdu!

Yaptırım sonrası ABD'nin 2. numarasından skandal tweet

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Koru: ABD Türkiye’ye resmen savaş açtı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 10:52 eyyamcılık böyle bir şey olsa gerek.Betin korkorsa böyle eyyemler üretir ona kendisi inanır eyyemını ortaya saçtığı içinde aklında olmayanın aklına getirir.Eyyam yapmayın dik durun.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro