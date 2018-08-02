Koru: ABD Türkiye’ye resmen savaş açtı!

ABD yönetimi, Türkiye'de yargılanan İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve "sağlık sorunları" nedeniyle cezası ev hapsine çevrilen ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'ın cezasının, iki yıllık tutukluğunun ardından hafta içinde ev hapsine çevrilmesine tepki gösterdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve sonrasında da ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest kalmaması halinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.Ankara bu açıklamalara tepki gösterdi. Dün ise ABD, skandal bir karara imza atarak 'insan hakları ihlali yaptıkları' iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan krizi usta gazeteci Fehmi Koru bugünkü yazısında değerlendirdi. Koru, ABD'nin Türkiye’ye resmen savaş açtığını ve bu noktaya nasıl gelindiğine dair ayrıntıları kaleme aldı. İşte Koru'nun o yazısı...

TÜRKİYE TEPKİSİNDE HAKLI: ABD’nin aldığı Türkiye’yi zor duruma düşürmeyi amaçlayan ‘yaptırım’ kararına ülkemizden yükselen tepkiler hiç kuşkusuz yerinde. Dışişleri bakanlığına ek olarak AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin Meclis grupları da ortak açıklama yaparak Washington’un kararını kınadılar.

ABD'NİN TEHDİTLERİNE HAYIR DİYORUZ: Partiler tek ses halinde “ABD’nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile ‘hayır’ diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD’nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz” derken, dışişleri bakanlığı da “Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” uyarısında bulundu.Bir papaz uğruna.

LİSTEYE BAŞKA İSİMLER DE EKLENECEK: ABD, daha doğrusu Beyaz Saray, FETÖ ile PKK irtibatı ve ‘casusluk’ iddiası ile ev hapsinde tutulan ve yurtdışı yasağı kaldırılması talebi önceki gün mahkeme tarafından reddedilen papaz Andrew Craig Brunson serbest bırakılmadığı için Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı almış ve kararını ilk olarak içişleri ve adalet bakanlarına yöneltmişti. Listeye başka isimlerin de ekleneceğini uluslararası medyadan öğreniyoruz.Haksız ve anlamsız bir karar bu. Bir tür savaş kararı…Beklenmeyen bir şey mi? Hayır.

AYLAR ÖNCESİNDEN DUYURDULAR: ABD başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence haftalardır “Papazı bırakın, yoksa yaptırımlar geliyor” açıklaması yapıp duruyorlardı. Daha da önemlisi, bu günlerin geleceğini aylar öncesinden duyurmuşlardı da.Hürriyet‘in Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel, önce bu yılın Nisan ayında (28 Nisan) “Türkiye’ye yaptırımlar mevsimi başlıyor”, sonra da Mayıs ayında (26 Mayıs) “Türklere karşı Magnitsky yaptırım listesi Kongre’de biçimleniyor” başlıklı İngilizce makaleleriyle geleceği aylar öncesinden duyurmuş oldu.

ÖNCE HABERİNİ YAPTIRDILAR: Göstere göstere geldi ABD’nin saldırgan yaptırımları…Amerikalılar bir şey daha yaptılar: Beyaz Saray’ın yaptırım kararını açıklamasından hemen önce, bir iş dünyası kanalı olan Bloomberg’e, bunun haberini yaptırdılar.

REHİNELER DİYE SÖZ EDİLİYOR: Benjamin Harvey imzalı haberde gelecek yaptırımların yalnızca Brunson‘la ilgili olmadığını, biri NASA çalışanı (Serkan Gölge) diğer üçü de ABD konsolosluğunda çalışan Türkler olmak üzere dört kişiyi daha kapsadığı da kayda geçiriliyor. (Habere göre, ABD dışişleri bakanlığında onlardan ‘rehineler’ diye söz ediliyormuş…)Haberde Halk Bankası‘na ağır bir ceza verilmesinin düşünüldüğü ayrıntısı da var. Yaptırımların ‘global Magnitsky yasası’ kapsamında alınacağı da duyuruluyor.

ABD VE TÜRKİYE BU KONUYU MÜZAKERE EDİYOR: Kaynaklarını açıklamadığı için doğruluğundan emin olamadığımız bir bilgi daha sunuyor muhabir: ABD ile Türkiye bu konuyu müzakere ediyormuş; tutukluların serbest bırakılması ve Brunson‘un ABD’ye dönmesi karşılığında Halk Bank‘a az bir ceza ve cezasını çekmesi için Mehmet Hakan Atilla‘yı Türkiye’ye gönderme pazarlığı… İsrail’de tutulan bir Türk’ün serbest bırakılması için Trump‘ın İsrail nezdinde devreye girmesi de bir jest olarak düşünülmüş… Halk Bank‘la ilgili hiçbir işlem yapılmaması şartı Türkiye tarafından son anda ileri sürülünce müzakere kesilmiş…Doğru olabilir mi?

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