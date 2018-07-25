Korsanlar Kylie Jenner'ın çıplak fotoğraflarını paylaşacak!

Dünyaca ünlü Amerikalı reality show yıldızı Kylie Jenner skandal bir haberle gündemde. Kylie Jenner'ın Snapchat hesabı ele geçirildi. Jenner'ın hesabını ele geçiren Korsanlar, verdikleri bir Twitter adresinden ünlü yıldızın çıplak fotoğraflarını paylaşacaklarını açıkladı. Hesabın geri alınmasının ardından korsanlar, böyle bir işe takipçi sayısını artırmak için giriştiklerini bildirdi.
Jenner daha önce Snapchat’i artık kullanmayacağını açıklamasının ardından, sosyal medya şirketinin hisse senetleri 1.3 milyar dolarlık kayba uğramıştı. Jenner geçtiğimiz günlerde Forbes'un açıkladığı kendi servetini yapanlar listesinde Mark Zuckerberg'i bile geride bırakarak 3. sırada yer almıştı.
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