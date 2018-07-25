Korsanlar Kylie Jenner'ın çıplak fotoğraflarını paylaşacak!

Dünyaca ünlü Amerikalı reality show yıldızı Kylie Jenner skandal bir haberle gündemde. Kylie Jenner'ın Snapchat hesabı ele geçirildi. Jenner'ın hesabını ele geçiren Korsanlar, verdikleri bir Twitter adresinden ünlü yıldızın çıplak fotoğraflarını paylaşacaklarını açıkladı. Hesabın geri alınmasının ardından korsanlar, böyle bir işe takipçi sayısını artırmak için giriştiklerini bildirdi.