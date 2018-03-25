Korkutan yangın! Don atlet sokağa fırladılar...

AYDIN'ın Kuşadası’nda sabaha karşı adliye binasına 50 metre mesafedeki bir lokantada yangın çıktı. 3 katlı binanın giriş katındaki lokantada çıkan yangın sağanak yağmura rağmen 1,5 saat içinde güçlüklü kontrol altına alınırken, büyük panik yaşandı. Yangın sırasında yatakhane bölümünde uyuyan işletme sahibi Necati Kösebaş ise zor anlar yaşadı. Korkuyla yatağından fırlayan ve iç çamaşırlarıyla sokağa fırlayan işletme sahibi lokantasının yanmasını gözyaşları içerisinde seyretti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki bahçeli bir lokantada Saat: 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri Yangın yerine 50 metre mesafedeki Kuşadası Adliye binası nedeniyle sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.