Korkutan yangın! Don atlet sokağa fırladılar...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabaha karşı adliye binasına 50 metre mesafedeki bir lokantada yangın çıktı. Yangın sağanak yağmura rağmen 1,5 saat içinde güçlüklü kontrol altına alınırken, büyük panik yaşandı. Lokantanın sahibi yangını söndürmeye don ve atletiyle koştu.

Korkutan yangın! Don atlet sokağa fırladılar...

AYDIN'ın Kuşadası’nda sabaha karşı adliye binasına 50 metre mesafedeki bir lokantada yangın çıktı. 3 katlı binanın giriş katındaki lokantada çıkan yangın sağanak yağmura rağmen 1,5 saat içinde güçlüklü kontrol altına alınırken, büyük panik yaşandı. Yangın sırasında yatakhane bölümünde uyuyan işletme sahibi Necati Kösebaş ise zor anlar yaşadı. Korkuyla yatağından fırlayan ve iç çamaşırlarıyla sokağa fırlayan işletme sahibi lokantasının yanmasını gözyaşları içerisinde seyretti.

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Korkutan yangın! Don atlet sokağa fırladılar...

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki bahçeli bir lokantada Saat: 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri Yangın yerine 50 metre mesafedeki Kuşadası Adliye binası nedeniyle sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.

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Korkutan yangın! Don atlet sokağa fırladılar...

İtfaiye ekiplerinin geç kalması ve gelen itfaiye aracındaki su tankının sadece yarısının dolu olması nedeniyle geç müdahale edilen yangının lokantanın üstündeki binalar ile çevredeki diğer binalara sıçrama tehlikesi üzerine polis ekipleri ve yataklarından uyanan vatandaşlar önlem almaya çalıştı.

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Korkutan yangın! Don atlet sokağa fırladılar...

1,5 saat süren söndürme çalışmaları ve yağmurun da şiddetini arttırmasıyla yangın kontrol altına alınırken, lokantanın içi, mutfak bölümü ve bahçesi tamamen yandı.

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