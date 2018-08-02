  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Korkutan uyarı! Türkiye her an bir felaket yaşayabilir

Korkutan uyarı! Türkiye her an bir felaket yaşayabilir

Avrupa'nın kuzeyi son 35 yılın en yüksek sıcaklıklarını görürken güney kesimleri ciddi orman yangınları tehlikesiyle karşı karşıya. Meteorolojik veriler Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Yunanistan, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinin büyük risk altında olduğunu gösteriyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 13:09 - Güncelleme: 02-08-2018 13:09

Euronews'in haberine göre Kuzey Avrupa ülkeleriyle birlikte Kanada, ABD ve Japonya gibi uzak doğu ülkeleri 1981 yılından bu yana en sıcak yıllarından birini yaşıyor. Sıcaklığın önümüzdeki günlerde özellikle İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde 40 dereceyi aşarak tüm bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor.

Sıcaklıklarla birlikte gelen kuru hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarında sadece 2018 yılında Avrupa'da en az 55 bin hektar ormanlık alan yok oldu.

Yunanistan'da geçen hafta Atina yakınlarında meydana gelen ülkenin en büyük orman yangını felaketinde en az 88 kişi hayatını kaybetti. Uydu verilerine göre orman yangınları önümüzdeki günlerde rekor seviyelere çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte aynı bölgede yer alan Türkiye için de büyük risk oluşturuyor.

12 HEKTARLIK ALAN YOK OLDU: Türkiye'de Orman Bakanlığının verilerine göre geçen yıl 2 bin 400 orman yangını meydana geldi ve bu yangınlarda 12 bin hektarlık alan yok oldu. Copernicus'un uydu görüntülerine göre Türkiye'nin özellikle orta ve güneydoğu bölgelerinde yangın riskinin daha büyük olduğu dikkat çekiyor. Rapora göre orman yangınlarının nadiren görüldüğü Almanya gibi Avrupa ülkeleri de en az Türkiye kadar riskli ülkeler grubunda.

AYNI ANDA FARKLI İKLİM OLAYLARI: Avrupa'da aynı anda farklı iklim olaylarının yaşandığına dikkat çeken Copernicus'ta görevli meteoroloji uzmanı Freja Vamborg, Avrupa'da yaz aylarında sağanak yağışların, sellerin ve orman yangınlarının ve aşırı sıcaklığın görüldüğünü söyledi.

YANGIN RİSKİ OLDUKÇA YÜKSEK: Sıcaklık ile birlikte ağaçlarda görülen kuruluk, topraktaki nem oranı, rüzgarın hızı ve yıldırım düşmesi gibi birçok faktörün bir araya geldiği bölgelerde yangın riski oldukça yüksek. Copernicus Acil Durumlar Servisi, bu riskin Akdeniz ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edeceği uyarısında bulunuyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Korkutan uyarı! Türkiye her an bir felaket yaşayabilir haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 14:27 Vahşice tüm dünya kaynaklarını biranda yok ederseniz olacağı buydu. Kanserli Tümör hücresi gibi yaşadığımız beslendiğimiz muhtaç olduğumuz hücremiz dünyayı bilinçsizce vahşice saldırıp yok ediyoruz. Ama o yok olduğunda bizimde yok olacağımıza kendini zeki zanneden avrupa amerika bile anlamak istemiyor olacağı buydu bunlar iyi günler daha

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro