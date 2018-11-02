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Korkutan uyarı: İki yıla yıkıcı deprem şaşırtmaz

Korkutan uyarı: İki yıla yıkıcı deprem şaşırtmaz

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Türkiye'de her 5 yılda bir yıkıcı deprem olur. 2011 Van depreminden bu yana yıkıcı deprem yok. 2018- 2020 arasında yıkıcı bir deprem şaşırtıcı olmaz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 16:24 - Güncelleme: 02-11-2018 16:32

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, son günlerde Muğla ve Antalya'da meydana gelen depremler sonrası açıklama yaptı. Ercan, Afrika anakarasının Anadolu yarımadasının altına 700 yıldır yaptığı yıllık 2-3 santimlik dalışın, son 10 yılda 4-5 santimetreye çıkarak hız kazandığını, bunun depremlere neden olduğunu söyledi.

''YIKICI DEPREM BENİ ŞAŞIRTMAZ''
İstatistiklere göre, Türkiye'de her 5 yılda bir yıkıcı depremin yaşandığını belirten Ercan şunları kaydetti:

"Ancak, 2011 Van depreminden bu yana hiç yıkıcı bir deprem görünmüyor. Bu yıldan başlayarak 2019, 2020 yıllarında yıkıcı bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz. Depremlerin yüzde 52'si kuzey Anadolu kırığı boyunca, yüzde 33'ü batı Anadolu'da oluşuyor. Yüzde 13'ü ise Doğu Anadolu boyunca oluşuyor. Beklenen depremin olacağı bölge, bu yüzde bu oranlarında ancak yıkıcı olacak.

''CİDDİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI GEREKİR''
Valiliklerin çadır ve diğer hazırlıkları, kurtarma ekiplerinin eğitim ve hazırlığı hep deprem sonrası önlemler. Öncesinde ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Deprem fonları doğru yerlerde kullanılarak konutların güçlendirilmesi, konutların, yerleşim yerlerinin sağlam olan yerlerde yapılması gerekiyor."

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Kaynak : DHA

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  • Muhammed 02 Kasım 2018 17:59 Kentsel dönüşümün önemi...

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