Korkutan şüphe: Vücut geliştirme sporcusu evinde ölü bulundu!

Vücut geliştirme sporcusu 35 yaşındaki Kadir Akkaya, Beylikdüzü'ndeki evinde ölü bulundu. Akkaya’nın kullandığı vücut geliştirme ilaçları nedeniyle kalp krizinden öldüğü iddia edilirken, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu incelemesiyle netlik kazanacağı belirtildi.

Beylikdüzü'nde 15 yıldır vücut geliştirme sporu yapan Kadir Akkaya, kendisine ulaşamayan annesi tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda Akkaya'nın öldüğünü belirledi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kalp krizinden öldüğü öne sürülen Akkaya'nın kesin ölüm nedeni, incelemelerin ardından netlik kazanacak.