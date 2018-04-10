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Korkutan rakam: 800 bin çocuk alkol bağımlısı!

Korkutan rakam: 800 bin çocuk alkol bağımlısı!

İtalya Sağlık Bakanlığı, alkol tüketiminin vatandaşların sağlığı üzerinde oluşturduğu tehlikelere ilişkin yayımladığı raporda, 800 bini çocuk 8,6 milyon kişinin sağlığının alkol tüketimi nedeniyle risk altında olduğu uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 23:14 - Güncelleme: 10-04-2018 23:14

Alkol tüketiminin sağlık risklerine ilişkin 2015-2016 yıllarına dair verilerin baz alındığı bakanlık raporu yayımlandı. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, 2016'da 11 yaşından büyüklerin yüzde 64,7'sinin en az bir alkollü içecek tükettiğinin bilgisinin paylaşıldığı raporda, bunun 35 milyon 171 bin kişiye tekabül ettiği belirtildi.

Bunların yüzde 21,4'ünün alkolü günlük olarak tükettiği ifade edilen raporda, 'ara sıra' tüketenlerin yüzde 43,3, yemek haricinde alkol tüketenlerin yüzde 29,2 olduğu kaydedildi.

Alkollü içeceklerin yemek haricinde tek başına tüketiminin giderek arttığına işaret edilen raporda, bunun da hastalık ve bağlantılı sağlık sorunları için daha da tehlikeli bir durum oluşturduğu belirtildi.

800 BİN ÇOCUK BAĞIMLI

Raporda, şunlar kaydedildi: "2016 yılı için 11 yaşından büyük erkeklerin yüzde 23,2'si, kadınların ise yüzde 9,1'i risk altında bulunuyor. Bu da 6,1 milyonu erkek ve 2,5 milyonu kadın olmak üzere toplamda 8,6 milyon kişinin tehlike altında olduğu anlamına geliyor. Her iki cinsiyet için de en yüksek risk altında bulunanlar, alkol tüketmemesi gereken 16-17 yaş grubu ile 65-75 yaş aralığındakiler. Bu bağlamda, alkolün sağlığa zararlarının farkında ya da bilincinde olunmaması nedeniyle yaklaşık 800 bin çocuk ile 2,7 milyon 65 yaş üzerindeki kişi, alkolle bağlantılı hastalık ve sorunlarla ilgili olarak yoğun risk altında bulunuyor."

11-24 YAŞ ARASINDA ALKOL, ALIŞKANLIK SEVİYESİNDE

Raporda, "11-24 yaş grubunda, yemek dışında alkol tüketme alışkanlığının, haftada en az bir kez olmak üzere, bir hayli yaygın olduğu görülmektedir. Bu da alışkanlık ve alkol tüketiminde potansiyel riskli davranışlar olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla gençler arasındaki alkol tüketimi çok dikkatli olunması gereken kritik bir durum arz ediyor" ifadelerine yer verildi.

Özellikle gençler arasında aşırı alkol tüketiminin 'yaygın ve yerleşmiş bir alışkanlığa dönüştüğü' uyarısında bulunulan raporda, 18-24 yaş aralığında aşırı alkol tüketen kişilerin oranının 2015 yılında yüzde 15,6 iken 2016'da yüzde 17'ye çıktığı bildirildi.

Ayrıca raporda, alkol tüketiminin yüzdelik oranlara bakıldığında erkeklerin çocukluk hariç bütün yaş gruplarında kadınlardan daha fazla tehlike altında olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan raporda, halk sağlığı için alkollü içeceklerin tüketimi için herhangi bir 'güvenli' miktar veya eşik bulunmadığı da vurgulandı.

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