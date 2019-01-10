Korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!

Kum Adası sahilinde balık tutan amatör balıkçı Sermin Bayraktar (50), "Dün akşam saat 17.00 sıralarında burada balık tutuyordum. Kıyıya vurmuş bu balıklar yoktu. Soğuk ve sıcak su dalgalanması neden olmuş olabilir. Hani balıkların kulağına kar suyu kaçtı derler ya, bu balıklar da sersemlediği için karaya vurmuş olabilir. Kıyıya vurmuş bir sürü balık var" dedi.