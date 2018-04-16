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Korkutan gelişme! İran’dan İsrail’e misilleme geliyor

Korkutan gelişme! İran’dan İsrail’e misilleme geliyor

SURİYE 'de ABD ve Rusya savaşı sonrası bu kez İsrail ve İran arasında büyük bir gerilim tırmanmaya başladı. Lübnan’ın Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen gazetelerinden biri İran’ın İsrail’e misilleme yapacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 12:57 - Güncelleme: 16-04-2018 12:57

Lübnan’ın Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen gazetelerinden Al Akhbar, İsrail’in Suriye’de bir hafta önce düzenlediği ve İran ordusundan yetkililerin öldüğü saldırıya Tahran hükümetinin cevap vereceğini yazdı.

Gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim el Amin, İran’ın misilleme için çok beklemeyeceğini, Filistin ve civarında İsrail’e karşı bir eylem yapılacağını belirtti.

Amin, ayrıca, İran’ın herhangi bir müttefiğe ihtiyaç duymadan bunu kendi başına yapacağını ve kendisini de saklamayacağını vurguladı.

7 İRANLI HAYATINI KAYBETTİ: İsrail’in Suriye’deki Tayfur Hava Üssü’ne geçtiğimiz hafta düzenlediği hava saldırısı sonucu biri İran Devrim Muhafızları’nda albay olan toplam 7 İranlı askeri yetkili hayatını kaybetmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hakkı aydın bulut karangündostu 16 Nisan 2018 13:46 islam ümmeti iran'ın arkanda hadi bakalım iran sana helal olsun bu ümmet seninle birlikte ama Türkiye'nin, israili İran füzelerinden korumak için devreye soktuğu Malatya Kürecik'in kapatılması gerekiyor yoksa İran'ın işi zor

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