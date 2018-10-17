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Korkutan açıklama! Bunu yapmazsak 15 bin kişi ölecek

Korkutan açıklama! Bunu yapmazsak 15 bin kişi ölecek

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korkutan açıklamalarda bulundu. Ceyhan; ''Aşıların etkisiyle hastalık sayılarındaki artış daha az belirgin olacak, ancak daha sonra salgınlar yaşanacaktır. Aşılama yapılmazsa 10-15 yıl sonra her yıl ortalama 14 bin 296 kişi hayatını kaybedecek'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 11:34 - Güncelleme: 17-10-2018 11:34

Ankara Eczacı Odası (AEO), "Aşılamada Eczacının Rolü" başlıklı eğitim programı düzenledi. Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "10-15 yıl sonra sadece aşı yapmadığımız için her yıl ortalama 14 bin 296 kişi hayatını kaybedecek" dedi.

AEO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan aşılar, aşı karşıtlığı ile mücadele, aşı takviminde yer almayan ancak hastalar tarafından eczanelerden talep edilen aşılar ve aşılamada eczacılara düşen görevlerin detayları hakkında eczacılara bilgilendirmede bulundu. Değişik nedenlerle aşılamanın azalmasının mutlaka hastalıkların artması ile sonuçlandığını kaydeden Prof. Dr. Ceyhan şu değerlendirmeyi yaptı:

13 AŞIYI DURDURDUĞUMUZDA..."Örneğin boğmaca aşısının uygulanma oranları, önceden uygulanan tam hücreli aşının yan etkileri nedeniyle azaldığında, Japonya’da ve ABD’nin Kaliforniya eyaletinde boğmaca salgınları ile sonuçlanmıştır. Yaptığımız bir maliyet/yarar analizi saptamamıza göre ülkemiz nüfusunun yüzde 26’sını 0-14 yaş grubu oluşturmaktadır. Şu anda programımızda bulunan 13 aşıyı yapmayı durdurduğumuzda sağlık bakımından yüksek bir maliyet ortaya çıkacaktır.

ÇOCUK FELCİ ARTMAYA BAŞLAYACAK: İlk önce bulaşıcılığı en yüksek olan su çiçeği, kızamık, difteri, boğmaca, kabakulak ve çocuk felci artmaya başlayacaktır. Daha sonra bu hastalıkların komplikasyonları, örneğin Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE), konjenital rubella, hepato selüler karsinom, zona zoster vakalarında artış görülecektir. Çocukluk çağında artan ölümler ve sakatlıklar sonucu demografik kaymalar ortaya çıkacaktır.

HER YIL 15 BİN CİVARINDA KİŞİ HAYATINI KAYBEDECEK: Artan bulaşıcı hastalıklar nedeniyle sosyal ilişkiler kısıtlanacak ve çoğunun tedavisi olmayan bu hastalıkları kontrol etmek için alternatif tıp yöntemlerinin uygulayan kişiler boy göstermeye başlayacaktır. Bir süre yapılan aşıların etkisiyle hastalık sayılarındaki artış daha az belirgin olacak, ancak daha sonra salgınlar yaşanacaktır. 10-15 yıl sonra ise sadece aşı yapmadığımız için her yıl ortalama 14 bin 296 kişi hayatını kaybedecektir."

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