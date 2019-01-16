Korkunç tecavüz! Yıllarca öz kızına günde 4 kez...

İNGİLTERE bu iğrenç olayı konuşuyor. İngiltere'de yaşayan Shannon Clifton'un yıllarca öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. İğrenç baba günde 4 kez kızına tecavüz ediyormuş.

Korkunç tecavüz! Yıllarca öz kızına günde 4 kez...

İngiltere'de yaşayan Shannon Clifton, 6 yaşından 13 yaşına kadar babası tarafından günde 4 kez tecavüze uğrayan ve iki kez hamile kalan 18 yaşında genç bir kadın. Çocukluğundan bu yana yaşadığı travmayı bugün aynı durumda olan çocukların konuşmaları ve yardım isteme cesaretini kazanmaları için dünyaya anlatıyor.

18
Korkunç tecavüz! Yıllarca öz kızına günde 4 kez...

Pedofili olan babası Shane Ray Clifton'la annesi ayrılınca Shannon'ın velayetini mahkeme babasına verdi. O zamana kadar babasının gerçek yüzünü hiç görmeyen Shannon, 6 yaşındayken babasının tecavüzüne ve şiddetine maruz kalmaya başladı.

28
Korkunç tecavüz! Yıllarca öz kızına günde 4 kez...

"YERE YATMAMI SÖYLEDİ VE ÜZERİME ÇIKTI" Shannon yaşadığı tecavüzü şöyle anlattı: "Bana odada yere yatmamı söyledi ve üzerime çıktı. Hayatımda duyduğum en büyük acıydı. Zor nefes alıyordum ve ağlıyordum."

38
Korkunç tecavüz! Yıllarca öz kızına günde 4 kez...

Shannon'a günde 4 kez tecavüz ettiği günlerin de olduğunu anlatan genç kız, zaman zaman babasının onu ormana götürdüğünü ve orada şiddete ve tecavüze maruz kaldığını anlattı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro