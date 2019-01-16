Korkunç tecavüz! Yıllarca öz kızına günde 4 kez...

İngiltere'de yaşayan Shannon Clifton, 6 yaşından 13 yaşına kadar babası tarafından günde 4 kez tecavüze uğrayan ve iki kez hamile kalan 18 yaşında genç bir kadın. Çocukluğundan bu yana yaşadığı travmayı bugün aynı durumda olan çocukların konuşmaları ve yardım isteme cesaretini kazanmaları için dünyaya anlatıyor.
Pedofili olan babası Shane Ray Clifton'la annesi ayrılınca Shannon'ın velayetini mahkeme babasına verdi. O zamana kadar babasının gerçek yüzünü hiç görmeyen Shannon, 6 yaşındayken babasının tecavüzüne ve şiddetine maruz kalmaya başladı.
Shannon'a günde 4 kez tecavüz ettiği günlerin de olduğunu anlatan genç kız, zaman zaman babasının onu ormana götürdüğünü ve orada şiddete ve tecavüze maruz kaldığını anlattı.
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