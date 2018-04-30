Korkunç saldırı! Cesetler dört bir yana savruldu....

​İKİNCİ SALDIRI GAZTECİLERİ HEDEF ALDI... Polis ikinci saldırının ilk patlamadan birkaç dakika sonra yaşandığını ve alana gelen gazetecileri hedef aldığını açıkladı. Son dakika haberlerine göre ölenler arasında AFP'nin Kabil bürosunun şef foto muhabiri Şah Marai ile 4 diğer gazeteci var. 4 gazeteciden birinin Tolo News için diğer ikisinin ise 1TV adlı kuruluşta çalıştığı belirtildi.