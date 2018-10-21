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Korkunç rakam! 10 yılda 153 bin çocuk cinsel istismara uğradı

Korkunç rakam! 10 yılda 153 bin çocuk cinsel istismara uğradı

Türkiye'nin utanç tablosu ortaya çıktı. 10 yılda 153 bin 139 çocuk cinsel istismara uğradı. Bu rakam sadece açılan davaların sayısı... Yargıya intikal etmeyenlerin sayısı ise bilinmiyor... İşte Türkiye'nin utanç tablosu...

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 07:25 - Güncelleme: 21-10-2018 07:25

ADALET Bakanlığı verilerine göre mahkemelerde karara bağlanan davalarda ‘çocuğa cinsel istismar’ ile ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçlarının sayısı son 10 yılda dört kat arttı. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer’in dikkat çektiği rakamlara göre; 2007’de söz konusu hususlardaki suç sayısı 3 bin 718 iken, 2017’de bu sayı 16 bin 41 oldu. 10 yıldaki sayı 153 bin 139.

BUNU NORMAL KARŞILAMAK... “Bu artışı normal karşılamak, dünyanın her yerinde böyle şeyler oluyor, bu tek bizim sorunumuz değil, demek ne kadar yanlışsa, çocuk hakları sorunlarına çözüm olabilecek yöntemleri konuşmamak ve görmezden gelmek de bir o kadar yanlıştır” diyen CHP’li Özer, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin toplumsal yaşam, hukuk sistemi ve aile içinde çocuğun üstün yararı ve lehine anlayışın geliştirilememesi olduğunu söyledi.

2016 ÇOCUK İSTİSMARI RAPORU YÜZDE 700 ARTTI DİYOR... Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin 2016 Çocuk İstismarı Raporu’na göre çocuk istismarı vakalarının son 10 yılda 700 kat artış göstermesinin önemli bir bilgi olduğunu belirten Özer, “Görülüyor ki, çocuk adalet sisteminin yeni baştan ele alınması, TBMM’de daimi bir çocuk hakları komisyonunun kurulması gereklidir. Bu nedenle göreve başladığımızda ilk verdiğimiz kanun teklifi Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu ismiyle TBMM’de daimi bir komisyon kurulmasıydı” diye konuştu.

CHP’li Özer, ayrıca aile mahkemelerinde mağdur olan çocuklar için de bir kanun teklifi verdiklerini söyleyerek çağrı yaptı: “Adalet sisteminde çocuğun birey olarak ele alınmamasının neticesi çocuk hakkı ihlaline varır.”

İŞTE ACI VE UTANCIN TABLOSU... Adalet Bakanlığı verilerine göre; ceza mahkemelerinde TCK uyarınca karara bağlanan davalardaki çocuğa cinsel istismar suçu ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sayılarının son on yıllık değişimi şöyle:

2007: 3 bin 718
2008: 4 bin 261
2009: 6 bin 415
2010: 10 bin 900
2011:14 bin 066
2012: 17 bin 457
2013: 19 bin 754
2014: 22 bin 865
2015: 21 bin 175
2016: 16 bin 487
2017: 16 bin 041

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