Korkunç psikopat! Hamile kadını önce öldürttü sonra bebeğini...

İşlediği, işlettiği vahşice cinayetler yüzünden binlerce hayranı olan, kurduğu kimine göre felsefi birkaç cümle nedeniyle 'yüzyılın filozofu' diye bile tabir edilebilen korkunç bir psikopat ,seri katil: Charles Manson!

Korkunç psikopat! Hamile kadını önce öldürttü sonra bebeğini...

Onlarca vahşice ölümün asıl sebebi, azmettiricisi; insan doğasına aykırı tüm korkunçlukları içinde barındıran dehşet kişilik: Charles Manson. Üstelik kurduğu birkaç cümleyle (kimine göre felsefik), yüzyılın filozofu diye tabir eden ve arkasından gelen hayran kitlesine sahip.

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Korkunç psikopat! Hamile kadını önce öldürttü sonra bebeğini...

ÇEŞİTLİ SUÇ POTANSİYELİ
Sahte çek vermek, kadın satıcılığı, uyuşturucu vb. suçlar nedeniyle hapishaneye düşen Manson, insan zihnine girebilme yetisini burada elde ettiğini söylüyor.
Yıllar boyunca cezaevinde onlarca insanla birebir ikili ilişkide bulunan Manson, özellikle zaafları bulunan insanların bu eksikliklerini kullanarak onları etkilemiş diyebiliriz. Fakat, dillendirdiği süslü cümleleri anlamsız ve içi boş bulan kişi sayısı da hiç ama hiç az değil.

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Korkunç psikopat! Hamile kadını önce öldürttü sonra bebeğini...

ZOR ÇOCUKLUK DÖNEMİ
Charles Manson, pek çok seri katil gibi zor bir çocukluk geçirmiş, ailesi hapishaneye düştükten sonra ‘doğru yolu’ kaybetmiş.Küçük yaşlardan beri sahip olduğu bozuk yaradılışın getirileriyle yaşayan Manson, dayak yemek amacıyla kendinden yaşça büyüklere saldıran, genetik bir bozukluk adeta.

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Korkunç psikopat! Hamile kadını önce öldürttü sonra bebeğini...

MANSON AİLESİ
Cezaevinden çıktıktan sonra da bu edinimlerini başka insanlar üzerinde kullanmaya devam etmiş. Örneğin, güzel olmadığı gerekçesiyle çevresinden dışlanan bir kıza iltifatlar edip, onu kendine bağlamak yolu ile kendisine bir aile kurmuş. Irkçılık ile ilgili, Vietnam Savaşı’yla ilgili, tamamen uyuşturucu, seks ile felsefik gibi görünüp ama aslında hiçbir şey ifade etmeyen "derin" sözlerden ibaret olan bir aile.

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