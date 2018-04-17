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Korkunç PKK raporu: İşkence ve cinsel şiddet...

Korkunç PKK raporu: İşkence ve cinsel şiddet...

BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının tartışıldığı oturumda Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, BM raporlarındaki korkunç PKK gerçeklerini açıkladı: PKK işkence ve cinsel şiddet uyguluyor...

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 08:56 - Güncelleme: 17-04-2018 09:06

TÜRKİYE'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." dedi. BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren ''korkunç'' cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

CİNSEL ŞİDDET VE İŞKENCE... BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.

MYANMAR İÇİN KISIR DÖNGÜ... BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu, çatışmalarda cinsel şiddet olaylarını ortaya koyan raporuna değinen Begeç, Myanmar ordusunun Arakan'da Rohingya Müslümanlarına uyguladığı şiddet olaylarının da son derece "rahatsız edici" olduğunu vurguladı.

Begeç, uluslararası toplumun Myanmar hükümetinden Arakanlı sığınmacıların güvenli bir şekilde köylerine dönmesini sağlamasını, insani erişime izin vermesini, cinsel şiddet dahil bütün şiddet olaylarına son vermesini ve bu "kısır döngüyü" sonlandırmasını beklediğini sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Vatan 17 Nisan 2018 09:59 İlginç arada bir gerçeği söylemeye cesaret eden yabancılar da çıkıyor. Bizdeki bazı gereksizler bile bu gerçekleri dile getirmiyor ve bunlara destek veriyor, cenazesine gidip hapiste halini hatırını soruyor. Hainlerden çok sıkıldık artık. Bizden olmayıp bizdenmiş gibi davranan şerefsizlerden de çok sıkıldık. Sabır sabır sabır...

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