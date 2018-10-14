Korkunç ölüm! Selfie çekeyim derken yere çakıldı

PANAMA'nın başkenti Panama City’deki El Cangrejo bölgesinde Portekiz uyruklu bir kadın, bir binanın 27. katında balkonun korkulukları üzerine oturarak selfie çekmek istedi. 27 yaşındaki genç kadın, dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. Feci şekilde hayatını kaybeden kadının düşüş anı ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

UYARILARI DİKKATE ALMADI: Görgü tanıkları, yakındaki binalarda yer alan diğer kişilerin ve yakındaki bir binada çalışan işçilerin kadını uyarmaya çalıştığını ancak kadının bu uyarıları dikkate almadığını belirttiler.

Panama İtfaiyesi, olay sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hayatınızın bir selfieden daha değerli olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan araştırmaya göre son altı yılda 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetmişti. Araştırmada dağ zirveleri, su kenarları ve gökdelenlerin üst katları gibi bazı tehlikeli turistik bölgelerde selfie çekilmesinin yasaklanması da önerildi.

259 KİŞİ BU YÜZDEN HAYATINI KAYBETTİ: Hindistan’daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmada Ekim 2011 ile Kasım 2017 tarihleri arasında selfie çekerken 259 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.